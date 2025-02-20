AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens: Çok pozisyon kaçırdık

AZ Alkmaar'ın Belçikalı teknik direktörü Maarten Martens, sahalarındaki 4-1'lik galibiyetin rövanşında RAMS Park'ta 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Martens, ilk olarak şunları söyledi;

"Çok güzel bir oyunun seyircisi oldum. Atmosfer çok güzeldi. Tüm pozisyonlardan yararlanmak isteyen Galatasaray vardı. Devam etmek için risk aldılar. Çok fazla pozisyon yaşandı. Kaçırdığımız çok pozisyon oldu. Bugün kazanmamamız mucize ancak derdimiz bu değil. Taktiksel, fiziksel ve mental olarak iyi oynadık. Burada bir gelişme görmek de çok güzeldi."

Teknik adam, Galatasaray'ın 4-1'lik yenilgiyi çevirmeye çalıştığını ifade ederek, "Çok maceracı oynayan bir Galatasaray ile karşılaştık. İlk maçtaki 4-1'den sonra risk almaları gerektiğini biliyorduk. Güzel pozisyonlar bulduk. Bizim için iyi sonuç oldu'' şeklinde konuştu

Öte yandan Maarten Martens, bu sezon karşılaştıkları Türk takımları Galatasaray ve Fenerbahçe arasında en çok sarı-kırmızılıları beğendiğini sözlerine ekledi.

Martens, "Sahamızdaki ilk Galatasaray maçı en zor maçımızdı. Biz çok iyi değildik. Galatasaray çok başarılıydı. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadık. Galatasaray'ı daha çok beğendim. Çok maceracı bir stilleri var. Gerçekten hücum odaklılar. Hücum geçişlerinde, bazen de defansta iyi değiller. Biz de bundan faydalandık. Bazen organizasyonları çok hızlı değildi. Ondan da faydalanmaya çalıştık'' dedi.