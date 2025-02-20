Elias Jelert: Sezonun en önemli maçına çıkacağız

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Elias Jelert, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisinin sezonun maçı olacağını söyleyen Jelert, "Sezonun en önemli maçına çıkacağız. Herkes bunun önemini biliyor. Kazanmamız lazım" diye konuştu.

'BURADA ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM'

Galatasaray'ın kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden 21 yaşındaki oyuncu, "Bu kulüp benim için çok önemli. Burada çok şey öğreniyorum. Her gün daha iyisini yapıyorum. Şu anda odağım bu kulüp" dedi.

'BENİ FARKLI BİR YERDE OYNATMAK İSTERLERSE BUNA UYARIM'

Farklı pozisyonlarda oynayabilmesi üzerine ise Elias Jelert, şöyle konuştu: "Kopenhag'da da böyleydi. Sağ tarafta daha iyi oynayabilirim ama beni farklı bir yerde oynatmak isterlerse buna uyarım."

Forma rekabetine odaklanmadığını ifade eden Jelert, sözlerini ise şöyle tamamladı: "Forma rekabetine odaklanmıyorum. Sonuçta oynamam hocanın kararı. Hocam isterse oynarım."