Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin hedefi 16 milyon Euro! İşte Kanarya'nun Avrupa Ligi'ndeki kazancı...
Giriş Tarihi: 20.2.2025 07:05 Son Güncelleme: 20.2.2025 07:12

Fenerbahçe'nin hedefi 16 milyon Euro! İşte Kanarya'nun Avrupa Ligi'ndeki kazancı...

UEFA Avrupa Ligi'ndek temsilcimiz Fenerbahçe, bugün deplasmanda Anderlecht'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım bu maçı da kazanarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Fenerbaçhe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar elde ettiği gelir de belli oldu.

Fenerbahçe’nin hedefi 16 milyon Euro! İşte Kanarya’nun Avrupa Ligi’ndeki kazancı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında bugün Belçika'da Anderlecht'e konuk olacak. İstanbul'da rakibini 3-0 yenerek tur için büyük avantaj sağlayan sarı-lacivertli takım, pazartesi günü ligde oynayacağı kritik Galatasaray derbisini de düşünerek oyun planını oluşturdu. Teknik direktör Jose Mourinho, farklı skora rağmen hem avantajı kaybetmemek hem de yorulmamak adına rakibi uyutmayı planlıyor.

MOURINHO KİMLERE ŞANS VERECEK?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi bazı futbolcularını dinlendirmeyi düşünüyor. Üst üste çok fazla süre alan 36 yaşındaki Tadic'i kulübeye çekmeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, onun yerine İrfan Can Kahveci'ye forma şansı verecek.

İleri uçta ise 38 yaşında olan Edin Dzeko, derbiye saklanacak bir başka futbolcu olacak. İlk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin rahatlığıyla sarı-lacivertlerde Dzeko'nun yerine Anderson Talisca'nın forma giymesi bekleniyor. Fred konusunda kararsız olan Mourinho, oyuncusunu dinlendirirse Mert Hakan Yandaş'a formayı verecek.

FENERBAHÇE'NİN ELDE ETTİĞİ GELİR BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken F.Bahçe, şu ana kadar gruplardan çıkarak 14.4 milyon Euro gelir elde etti. Bu önemli kazanç, Avrupa'daki iddialı yolculuğunun finansal boyutunu da gözler önüne seriyor.

Sarı-lacivertlilerin hedefi, Anderlecht'i rövanşta da yenerek son 16 turuna yükselmek. Bir futbol mucizesi yaşanmaz ve tur geçilirse kasaya ek olarak 2 milyon Euro daha girecek.

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Fenerbahçe'nin hedefi 16 milyon Euro! İşte Kanarya'nun Avrupa Ligi'ndeki kazancı...
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