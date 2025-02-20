Fenerbahçe’nin hedefi 16 milyon Euro! İşte Kanarya’nun Avrupa Ligi’ndeki kazancı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında bugün Belçika'da Anderlecht'e konuk olacak. İstanbul'da rakibini 3-0 yenerek tur için büyük avantaj sağlayan sarı-lacivertli takım, pazartesi günü ligde oynayacağı kritik Galatasaray derbisini de düşünerek oyun planını oluşturdu. Teknik direktör Jose Mourinho, farklı skora rağmen hem avantajı kaybetmemek hem de yorulmamak adına rakibi uyutmayı planlıyor.