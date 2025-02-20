Fenerbahçe’ye kötü haber! Fred ve Osayi...

Fenerbahçe'nin yarın yapılacak kura çekimin ardından son 16 turundaki rakibi belli olacak. Bu turda müsabakalar 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak.



YOUSSEF EN-NESYRİ'DEN 6. GOL

Son haftalardaki performansıyla ligde ve Avrupa'da takımının galibiyetlerinde önemli rol oynayan Youssef En-Nesyri, Anderlecht ile oynanan iki maçta da gol sevinci yaşadı. Faslı forvet, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda görev yaptı. 27 yaşındaki futbolcu lig aşamasında Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Midtjylland maçlarının yanı sıra Anderlecht ile müsabakalarda fileleri havalandırdı.