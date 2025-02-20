Galatasaray - AZ Alkmaar maçı öncesi stat çevresinde son durum!

Galatasaray ile AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşması bu akşam 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından mücadelenin oynanıp, oynanmayacağı da merak konusu olmuştu.

İstanbul'a dün gelen Hollanda ekibinin antrenman yaptığı sırada stadyum zemininin karla kaplandığı görüldü. RAMS Park'ın zeminine branda serilmemesinin nedeni ise AZ Alkmaar'ın maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirmesinin beklenmesi oldu. Branda serme işleminin uzun sürecek olması ve bu sürede Hollanda ekibinin antrenmanının da sarkabileceği gerekçesiyle bu işlemin gerçekleştirilmediği öğrenildi. Ayrıca zemin ısıtma sistemin de gece devreye sokulmasıyla zeminde karın eridiği ifade edildi. Öte yandan ısıtma sistemlerinden çıkan solaryum ışıklarının bulutlara pembe olarak yansımasıyla birlikte çevrede kısa süreli bir panik yaşandı. Ancak yansıyan ışıkların ısıtma sisteminden kaynaklandığı daha sonra anlaşıldı.

KAR KÜREME ARAÇLARI STADYUM ÇEVRESİNDE NÖBETTTE

Maç öncesi ve sonrasında yağışın devam etmesi durumuna karşılık stadyum çevresinde kar küreme ve tuzlama araçları da hazır tutuluyor. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına ekipler, stadyum çevresinde nöbet tutuyor.