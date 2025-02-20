Guirassy, Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirvede!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında dün Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalan Almanya ekibi Borussia Dortmund, ilk maçı 3-0 kazandığı için son 16 turuna yükselirken, Guirassy ile 59. dakikada penaltı vuruşundan ise faydalanamadı.

28 yaşındaki Gineli futbolcu, dün penaltı atışından yararlanamamasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turu öncesinde gol krallığında zirvede bulunuyor.

Borussia Dortmund, son 16 turunda Aston Villa ya da Lille ile eşleşecek.

LEWANDOWSKI 2. SIRADA

İspanyol ekibi Barcelona'nın 36 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 kaydetti.

Lewandowski, organizasyonda Guirassy'nin ardından gol krallığı için zirve takibini sürdürüyor. Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica ya da PSG ile eşleşecek.

HAALAND VE RAPHINHA 3. SIRAYI PAYLAŞIYOR

Organizasyonda Real Madrid'e elenen İngiltere temsilcisi Manchester City'nin 24 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland, 8 gol ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında 3. sırada yer alıyor.

Barcelona'nın 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Raphinha'nın da organizasyonda şimdiye kadar 8 golü bulunuyor.

ORKUN VE KEREM'DEN 4'ER GOL

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün birer gol attığı karşılaşmada Fransa temsilcisi Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna çıkmıştı.

Milli futbolcular, organizasyonda şimdiye kadar attıkları 4'er gol ile gol krallığı listesinde 19. sırayı paylaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yoluna devam eden Benfica, son 16 turunda Barcelona ya da Liverpool ile karşılaşacak.

Organizasyonda son 16 turunda mücadele edecek takımlardan İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ise organizasyonda 2 golü bulunurken Real Madrid'de oynayan milli oyuncu Arda Güler'in ise henüz golü bulunmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta ise milli futbolcu Kenan Yıldız, bu sezon organizasyonda 1 gol kaydetmişti.