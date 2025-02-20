Okan Buruk’tan AZ Alkmaar maçı sonrası açıklama!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray sahasında Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden Aslan, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, "Günay çok başarılı bir maç çıkardı. Bizim için ümitli bir şekilde başlayan Avrupa serüveni burada sonlandı. Ligde 6 puan öndeyiz, Bu senenin en önemli maçı bizim için." ifadelerini kullandı.