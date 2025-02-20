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Giriş Tarihi: 20.2.2025 23:26

Okan Buruk'tan AZ Alkmaar maçı sonrası açıklama!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve toplamda skora rakibine 6-3 mağlup olarak Avrupa Ligi defterini kapattı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk’tan AZ Alkmaar maçı sonrası açıklama!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray sahasında Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden Aslan, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, "Günay çok başarılı bir maç çıkardı. Bizim için ümitli bir şekilde başlayan Avrupa serüveni burada sonlandı. Ligde 6 puan öndeyiz, Bu senenin en önemli maçı bizim için." ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk'tan AZ Alkmaar maçı sonrası açıklama!
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