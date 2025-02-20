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Giriş Tarihi: 20.2.2025 20:27

Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

AA
Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarının en iyi 11'ini açıkladı.

Benfica'nın sahasında Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna yükseldiği maçta bir gol atan Orkun Kökçü'nün de yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Kasper Schmeichel (Celtic)

Defans: ﻿Federico Valverde (Real Madrid), Ryan Flamingo (PSV), David Hancko (Feyenoord), Nuno Mendes (PSG)

Orta saha: Ardon Jashari (Club Brugge), Vitinha (PSG), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Chemsdine Talbi (Club Brugge), Kylian Mbappe (Real Madrid), Noa Lang (PSV)

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Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
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