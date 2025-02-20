Son dakika: Galatasaray - AZ Alkmaar | Cimbom’un kader maçındaki 11’i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, play-off rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta rakibine 4-1 mağlup olan tur şansını zora sokan Cimbom, bu maçta en az 4 farklı galibiyet alarak son 16'ya kalmayı hedefliyor.
İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.
CİMBOM'UN 11'İ BELLİ OLDU
Saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un 11 tercihi belli oldu.
GALATASARAY XI: Günay, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen.
Yedekler: Muslera, Jankat, Kerem, Berkan, Yusuf, İsa, Kadir, Berat, Hasan, Çağrı, Efe, Metehan
AZ Alkmaar XI: Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott.
Okan Buruk: "Avrupa listesi bizim için zor oldu. 3 oyuncu ekleyebildik sadece. Kulübeden gelecek oyuncu sayımız biraz az ama ilk düşüncemiz 3-0'ı yakalamak."
G.SARAY TURU GEÇERSE TOTTENHAM YA DA M.UNITED İLE EŞLEŞECEK
Daha yüksek farklı galibiyeti içermeyen diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek. Galatasaray turu geçmesi halinde ise Manchester United veya Tottenham Hotspur ile eşleşecek.