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Giriş Tarihi: 20.2.2025 19:34 Son Güncelleme: 20.2.2025 20:24

Son dakika: Galatasaray - AZ Alkmaar | Cimbom'un kader maçındaki 11'i belli oldu

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesinin rövanş maçında Galatasaray evinde AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda rakibine 4-1 mağlup olan ve tur şansını zora sokan Cimbom, bu maçı farklı bir şekilde kazanmak ve son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un ilk 11 tercihi belli oldu.

Son dakika: Galatasaray - AZ Alkmaar | Cimbom’un kader maçındaki 11’i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, play-off rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta rakibine 4-1 mağlup olan tur şansını zora sokan Cimbom, bu maçta en az 4 farklı galibiyet alarak son 16'ya kalmayı hedefliyor.

İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

CİMBOM'UN 11'İ BELLİ OLDU

Saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un 11 tercihi belli oldu.

GALATASARAY XI: Günay, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen.
Yedekler: Muslera, Jankat, Kerem, Berkan, Yusuf, İsa, Kadir, Berat, Hasan, Çağrı, Efe, Metehan

AZ Alkmaar XI: Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott.

Okan Buruk: "Avrupa listesi bizim için zor oldu. 3 oyuncu ekleyebildik sadece. Kulübeden gelecek oyuncu sayımız biraz az ama ilk düşüncemiz 3-0'ı yakalamak."

G.SARAY TURU GEÇERSE TOTTENHAM YA DA M.UNITED İLE EŞLEŞECEK

Daha yüksek farklı galibiyeti içermeyen diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek. Galatasaray turu geçmesi halinde ise Manchester United veya Tottenham Hotspur ile eşleşecek.

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Son dakika: Galatasaray - AZ Alkmaar | Cimbom'un kader maçındaki 11'i belli oldu
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