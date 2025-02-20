Son dakika: Galatasaray - AZ Alkmaar | Cimbom’un kader maçındaki 11’i belli oldu

CİMBOM'UN 11'İ BELLİ OLDU

Saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un 11 tercihi belli oldu.

GALATASARAY XI: Günay, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

Yedekler: Muslera, Jankat, Kerem, Berkan, Yusuf, İsa, Kadir, Berat, Hasan, Çağrı, Efe, Metehan

AZ Alkmaar XI: Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott.

Okan Buruk: "Avrupa listesi bizim için zor oldu. 3 oyuncu ekleyebildik sadece. Kulübeden gelecek oyuncu sayımız biraz az ama ilk düşüncemiz 3-0'ı yakalamak."