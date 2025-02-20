Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta karar verildi! Yıldız oyuncunu bileti kesildi...
Giriş Tarihi: 20.2.2025 07:05 Son Güncelleme: 20.2.2025 07:11

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta karar verildi! Yıldız oyuncunu bileti kesildi...

Son dakika haberi: Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışından erken kopan Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları için de harekete geçildi. Siyah-beyazlı yönetim, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı. İşte Beşiktaş'ta bileti kesilen yıldız oyuncu...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta karar verildi! Yıldız oyuncunu bileti kesildi...

İç transferde önce Mert Günok, ardından ise Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mukavele yenileyen Beşiktaş'ta yeni sezonda yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı.

Siyah-beyazlı takımda, Arthur Masuaku ve Jonas Svensson'un durumları merak ediliyor. Son maçlarda performansını artıran Masuaku'nun akıbeti büyük ölçüde belirlenmiş durumda.

MASUAKU İLE YOLLAR AYRILACAK

31 yaşındaki sol bekin sözleşmesindeki opsiyon maddesi, yapılan görüşmenin ardından kaldırılmıştı. Demokratik Kongolu oyuncuyla ilgili fikir değişikliği olmadığı takdirde yazın takımdan ayrılması ve yerine sol bek transferi yapılması bekleniyor.

SVENSSON TAKIMDA KALACAK

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Jonas Svensson ise bu sezon başarılı bir performans göstererek beğeni topladı. Siyah-beyazlı yönetimin, Norveçli futbolcunun sözleşmesi konusunda ise henüz herhangi bir görüşmesi olmadı.

31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile yoluna devam etmek istiyor. Ancak henüz geleceğine dair karar verilmedi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, bir süre daha vatandaşının performansını değerlendirip karar vermek istediği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta karar verildi! Yıldız oyuncunu bileti kesildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA