Son dakika haberi: Beşiktaş’ta karar verildi! Yıldız oyuncunu bileti kesildi...

SVENSSON TAKIMDA KALACAK

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Jonas Svensson ise bu sezon başarılı bir performans göstererek beğeni topladı. Siyah-beyazlı yönetimin, Norveçli futbolcunun sözleşmesi konusunda ise henüz herhangi bir görüşmesi olmadı.