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Giriş Tarihi: 21.2.2025 00:15

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna çıkan 4 takım belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen 4 takım belli oldu. Play-off turunu geçen AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma son 16 takım arasına kaldı

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna çıkan 4 takım belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabında 4 rövanş karşılaşması sona erdi.

Deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırlayan Galatasaray, rövanşta 2-2 berabere kalarak elendi.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, sahasında Porto'yu 3-2 yendi.

Rakiplerini eleyen AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Play-off turunda TSİ 20.45'te oynanan rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Bodo/Glimt (Norveç)-Twente (Hollanda): 5-2 (Uzatmalarda) (1-2)

Galatasaray-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2 (1-4)

FCSB (Romanya)-PAOK (Yunanistan): 2-0 (2-1)

Roma (İtalya)-Porto (Portekiz): 3-2 (1-1)

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna çıkan 4 takım belli oldu
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