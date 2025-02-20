Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler bir üst tura çıktı. Kanarya'da genç oyuncu Yusuf Akçiçek karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"TEK ODAK NOKTAM FENERBAHÇE"

Yusuf Akçiçek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yüzde yüzümü verip takımıma destek vermek istiyorum. Hedefim bu. İlerleyen yıllarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu anda tek odak noktam Fenerbahçe.

"İYİ MÜCADELE ETTİK"

Öncelikle çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman topu rakibe verdik, savunma yapmak zorunda kaldık ama hep oyunun içinde kalmaya çalıştık. Attığım golle takımıma katkı sağladığım için mutlu ve gururluyum. İnşallah daha niceleri olur diye umut ediyorum, inşallah. Ülkemizi temsil ediyoruz. Gidebildiğimiz kadar gitmek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."