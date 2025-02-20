Zaha’dan Türkiye ile ilgili çarpıcı sözler!

'MAÇLARI İZLEDİM'

Charlotte'a transfer sürecini açıklayan Zaha, "Yatmadan önce YouTube'da Charlotte maçlarını izliyordum. Takımın nasıl olduğunu, pozitif yönlerini ve bunun gibi şeyleri görüyordum. İlk yaptığım buydu ve sonra konuşmalar yapmak bana mantıklı geldi." sözlerini söyledi.

'HERKES 'NEDEN TÜRKİYE'YE GİDİYORSUN?' DEDİ'

Kariyer tercihleri hakkında konuşan deneyimli oyuncu, "Kariyerimin gidişatına ve gittiğim yerlere bakacak olursak; Türkiye'ye gittim, herkes 'Neden oraya gidiyorsun?' dedi. Ben sadece gitmek istediğimi hissettiğim yere giderim, kendi tarihimi yazarım. Benim zihniyetim bu; asla kimseyi takip etmem." açıklamasını yaptı.