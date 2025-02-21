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Giriş Tarihi: 22.2.2025 02:15

Anderlecht açıkladı: Fenerbahçe maçı sonrası men kararı

Anderlecht Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile yaptıkları play-off turu rövanş maçının durmasına neden olan taraftarların tespit edilerek men cezasına çaptırılacağını duyurdu.

AA
Anderlecht açıkladı: Fenerbahçe maçı sonrası men kararı

Belçika temsilcisinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında çıkan olaylara karışan taraftarların davranışlarının mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp, 23 Şubat Pazar günü Union ile oynanacak maç için N5 bölümünü kapatma kararı almış olup, olaya karışan kişilerin gelecek müsabakalara katılmasını yasaklamak için gerekli tedbirleri alacaktır. Olaya karışan tüm kişiler polisle iş birliği içinde tespit edilecek ve stadyumdan men edilecektir."

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Anderlecht açıkladı: Fenerbahçe maçı sonrası men kararı
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