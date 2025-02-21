Avrupa’da boynu bükük

AVRUPA'YA VEDA EDEN G.SARAY, F.BAHÇE İLE FİNAL GİBİ BİR MAÇA ÇIKACAK

KAĞIT ÜSTÜNDE 4 KAT FARK VAR!

Galatasaray ile AZ Alkmaar'ın ilk 11'i arasında fark dikkat çekti. Aslan'ın yıldızlarla dolu kadrosu 190 milyon Euro olurken Hollanda ekibinin 46.5 milyon Euro olarak kayda geçti. Böylelikle iki takımın arasında tam 4 katı fark oluştu.





YÜZDE 25'İ GEÇEMEDİ

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve Avrupa Ligi'nde 12 maç oynarken büyük hayâl kırıklığı yaşattı. Sadece 3 galibiyet elde eden Aslan, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Tüm karşılaşmalarda kalesini düşüren sarı-kırmızılı ekip, 26 gole engel olamadı. Yalnızca 24 gol atabildi.

24 senelik HASRET!

G.SARAY, Hollanda takımlarına karşı oynadığı 12 Avrupa kupası maçında 2 galibiyette kaldı. En son 2001'de PSV'yi 2-0 yenen sarı-kırmızılıların Alkmaar yenilgisi ile hasretini tam 24 yıla çıkardı.

AZ EZDİ GEÇTİ!

Hollanda ekibi AZ Alkmaar bir kez daha Türk takımına kaybetmedi. Alkmaar, Türk ekiplerine karşı 10 maçta 5 galibiyet ve 5 beraberlik alırken hiç yenilmeden ekiplerimizi geride bıraktı.

HAKEMİN İSMİ SORU İŞARETİ!

OKAN Buruk, derbiye Sloven hakem Vincic'in atanmasıyla ilgili ise şu yorumu yaptı: "Yabancı hakem geleceğini, hangi hakemin olacağını tüm Türkiye biliyordu. G.Saray camiasının, taraftarının tepkisi var. Çok fazla soru işareti var. Özellikle maçın hakeminin isminden dolayı... "

2 YEDİ 8 KURTARDI!

MAÇA ilk 11'de başlayan Günay Güvenç, yenilgiyi önleyen isimdi. 33 yaşındaki file bekçisi, 2 gol yese de tam 8 kurtarış ile takımı sırtladı. Kullandığı 22 pasın %90'ında isabet bulan deneyimli eldiven, taraftarın da desteğini aldı. Tribünlerden 'Günay, Günay' sesleri yükselirken maçın da oyuncusu seçildi.