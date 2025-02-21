Bodrum FK, Hatayspor’u tek golle geçti

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü 41. dakikada Puşças kaydetti.
Jose Morais'in öğrencileri ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada sağ kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Fredy, topu ceza sahasındaki Seferi'ye aktardı. Seferi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekaj'dan oyun alanında döndü.
29. dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan atağında Görkem Sağlam, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Calvo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.
36. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında ceza sahası önünden Matondo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Diogo Sousa, kontrol etti.
39. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında Ahmet Aslan, ceza sahasına orta yaptı. Okita'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
41. dakikada sol kanattan Sipay Bodrum FK atağında Fredy, topu ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'ya aktardı. Antalyalı'nın kale önüne gönderdiği topa dokunan Puscas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Sipay Bodrum FK, 1-0 önde tamamladı.
69. dakikada Atakaş Hatayspor atağında sol kanattan Fernandes'in ceza sahasına ortasında topa kaleci Diogo Sousa hakim oldu.
74. dakikada Sipay Bodrum FK atağında Taylan Antalyalı'nın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
81. dakikada sağ kanattan gelişen Atakaş Hatayspor'un atağında Boutobba topu kale önüne gönderdi. Okoronkwo'nun dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'dan oyun alanına döndü.
Karşılaşmayı Sipay Bodrum FK, 1-0 kazandı.
Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Ali Can Alp
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 90+2 Herelle), Ahmet Aslan (Dk. 70 Dimitrov), Okita (Dk. 70 Bardhi), Seferi (Dk. 90+2 Üzeyir Ergün), Puscas (Dk. 85 Gökdeniz Bayrakdar)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Selimcan Temel (Dk. 59 Boutobba), Cengiz Demir, Calvo, Cemali Sertel, Matondo, Görkem Sağlam (Dk. 79 Okoronkwo), Abdulkadir Parmak, Fernandes, Bamgboye, Strandberg
Gol: Dk. 41 Puscas (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 57 Selimcan Temel, Dk. 88 Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Dk. 88 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)