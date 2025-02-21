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Giriş Tarihi: 21.2.2025 20:42 Son Güncelleme: 21.2.2025 20:44

Celtic taraftar grubu, Galatasaray tribünündeki Filistin'e destek pankartlarını paylaştı

İskoçya'nın Celtic takımının taraftar grubu, RAMS Park'taki tribünlerde yer alan Filistin pankartlarının fotoğraflarını "Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında UltrAslan taraftar grubundan güçlü tablo" notuyla paylaştı

AA
Celtic taraftar grubu, Galatasaray tribünündeki Filistin’e destek pankartlarını paylaştı

İskoç takımı Celtic'in taraftar grubu, Galatasaray tribünlerinde Filistin pankartlarının yer aldığı fotoğrafları "Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında güçlü tablo" notuyla paylaştı.

Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında dün Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda konuk ettiği maçta tribünlerde yer alan Filistin pankartlarının fotoğraflarına yer verilerek "Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında UltrAslan taraftar grubundan güçlü tablo." denildi.

Galatasaray'ın yaklaşık 45 bin taraftarının tribünden desteklediği AZ Alkmaar karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz", "Filistin özgür değilse dünya esirdir" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açmıştı.

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Celtic taraftar grubu, Galatasaray tribünündeki Filistin'e destek pankartlarını paylaştı
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