En-Nesyri'den gece yarısı flaş paylaşım: "Bunu taklit edemezsin"

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Sarı-lacivertli takımın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, gol attığı Anderlecht maçı sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

En-Nesyri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda konuşmak kolay değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapmam gerekenleri eleştirmek... Ama anlamadığın şey benim gibi olmak, benim yolumda yürümek, üstesinden geldiğim şeylerin üstesinden gelmek... Bunu asla başaramayacaksın çünkü gördüğü şey sadece yüzey.

Her adımın ardından bilmediğin mücadeleler, gizlediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmam gereken güç var. Ben savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin.

Bu yüzden konuşmaya devam et. Eğer bu seni daha iyi hissettirecekse... Bu arada ben ilerlemeye devam edeceğim. Kelimelerin başaramayacağını eylemlerimle göstereceğim."