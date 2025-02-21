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Giriş Tarihi: 21.2.2025 09:56

En-Nesyri'den gece yarısı flaş paylaşım: "Bunu taklit edemezsin"

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, Anderlecht maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Golcü oyuncu, hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

En-Nesyri’den gece yarısı flaş paylaşım: Bunu taklit edemezsin

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Sarı-lacivertli takımın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, gol attığı Anderlecht maçı sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

En-Nesyri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda konuşmak kolay değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapmam gerekenleri eleştirmek... Ama anlamadığın şey benim gibi olmak, benim yolumda yürümek, üstesinden geldiğim şeylerin üstesinden gelmek... Bunu asla başaramayacaksın çünkü gördüğü şey sadece yüzey.

Her adımın ardından bilmediğin mücadeleler, gizlediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmam gereken güç var. Ben savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin.

Bu yüzden konuşmaya devam et. Eğer bu seni daha iyi hissettirecekse... Bu arada ben ilerlemeye devam edeceğim. Kelimelerin başaramayacağını eylemlerimle göstereceğim."

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En-Nesyri'den gece yarısı flaş paylaşım: "Bunu taklit edemezsin"
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