Eyüpspor - Beşiktaş maçı ertelenecek mi? İşte karşılaşma öncesi stadın son hali...

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının, maçın oynanmasına engel olup olmayacağı taraftarın merak konusu haline geldi.

Saha zeminin karla kaplanmasının ardından Eyüpspor yetkilileri zeminin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Mücadele öncesi yetkililer zemin temizle çalışmalarını sürdürüyor. Karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.