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Giriş Tarihi: 21.2.2025 18:20 Son Güncelleme: 21.2.2025 18:20

Eyüpspor - Beşiktaş maçı ertelenecek mi? İşte karşılaşma öncesi stadın son hali...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi İstanbul'da etkili olan kar yağışı maçın oynanacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nı beyaza bürüdü. İşte stadyumun son durumu...

Eyüpspor - Beşiktaş maçı ertelenecek mi? İşte karşılaşma öncesi stadın son hali...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Karşılaşma öncesi İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı karla kaplandı.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının, maçın oynanmasına engel olup olmayacağı taraftarın merak konusu haline geldi.

Saha zeminin karla kaplanmasının ardından Eyüpspor yetkilileri zeminin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Mücadele öncesi yetkililer zemin temizle çalışmalarını sürdürüyor. Karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

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Eyüpspor - Beşiktaş maçı ertelenecek mi? İşte karşılaşma öncesi stadın son hali...
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