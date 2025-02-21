Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu play-off rövanş mücadelesinde Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin gollerini En-Nesyri ve Yusuf Akçiçek kaydetti. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin bu turda iki muhtemel rakibi bulunuyor.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekimi sonrasında Olympiakos ya da Glasgow Rangers'la eşleşecek.