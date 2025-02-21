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Giriş Tarihi: 21.2.2025 07:36

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyle deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler turnuvada bir üst tura yükselmeyi başardı. Kanarya'nın muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu play-off rövanş mücadelesinde Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin gollerini En-Nesyri ve Yusuf Akçiçek kaydetti. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin bu turda iki muhtemel rakibi bulunuyor.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekimi sonrasında Olympiakos ya da Glasgow Rangers'la eşleşecek.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!
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