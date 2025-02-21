Muhammed Cham: "Gol atmak, asist yapmak önemli"

Trabzonspor'un futbolcusu Muhammed Cham, Trabzonspor Dergisi'ne röportaj verdi.

Futbolun kazanmaya odaklı bir spor olduğuna işaret eden Cham, "Onun için gol atmak, asist yapmak önemli. Beni bu işleri yapmam için kulüp buraya getirdi. Bu nedenle sahada kaldığım her an bunları yapabilmeliyim. Öncelik ne olursa olsun takımın kazanması ve iyi oynayabilmek." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDAN KEYİF ALAN BİRİYİM"

Cham, hırslı bir karakteri olduğunu, takıma mutlaka katkı sağlamak istediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ben asla korkuyla oynamam. Futbolun içindeki hiçbir aksiyondan etkilenmem, korkmam. Futboldan keyif alan biriyim. Sahada olduğum ve kendimi ifade edebildiğim için her zaman şükrederim. Ousmana Dembele'yle birbirimize biraz benzediğimizi çokça duyuyorum ama bence biraz farklılık var. O biraz daha top süren bir oyuncu, bense daha çok kombine bir oyuncuyum."

"FARKLI MEVKİLERDE DE GÖREV GELİRSE..."

Modern futbolda her oyuncunun farklı yönlerde oynaması gerektiğine işaret eden Cham, "Takıma yardımcı olabilmek için ileri geri çalışmalı. Her şeye rağmen bu pozisyonda görev yapmak kesinlikle keyif verici. Ben bundan mutluluk duyuyorum, özellikle de etrafınızda üst seviye oyuncular varken. Benim için öncelik sahada olmak. Zaten yalnızca bir pozisyonda iyi olan oyuncu fazla ileriye gidemez. Farklı mevkilerde de görev gelirse en iyisini keyifle yapmaya çalışırım." değerlendirmesinde bulundu.

"TOPA DOKUNMAK BENİ MUTLU EDİYOR"

Orta saha oyuncusu, futboldan uzak kalmak istemediğini vurgulayarak, "Bunu düşündüğümde bile bacaklarım titrer. Ben futbol bağımlısıyım ve hayatım ona bağlıdır. Hatırlayabildiğimden beri her anım futbolla alakalı. Evdeyken, tatildeyken hep futbol düşünürüm. Hatta tatile giderken yanımda top götürürüm. Moralim bozuk olduğunda topa dokunmak bile beni mutlu ediyor. Beni özgürleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed Cham, en büyük motivasyonunun ailesi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Çünkü gençken benim için çok şey yaptılar. Bu nedenle öncelikle onlar için futbol oynuyorum. Onları mutlu etmeye çalışıyorum ve onlara yardımcı olabilmek benim en büyük motivasyonumdur. Bunun yanında her zaman mutlu olmak gerekir. Bence bir futbolcu olarak iyi bir çevredeyseniz, mutlu olduğunuzda en iyi futbolunuzu oynarsınız, keyif alırsınız. Takım arkadaşlarınızla dost olduğunuzda birçok özel şey yaşarsınız."

"MİLLİ TAKIM ADINA İLK GOLÜMÜ ATMAYI BEKLİYORUM"

Trabzonspor formasıyla attığı ilk golü unutamadığına işaret eden Cham, milli takım formasıyla da goller atmak istediğini belirterek, "Şimdi milli takım adına hala ilk golümü atmayı bekliyorum. Bunun da güzel bir his olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cham, maçlara çıkmadan önce topla vakit geçirip dua ettiğini, sahada olduğu ve kendini gösterebildiği için her zaman şükrettiğini vurguladı.

"SİZ İYİYSENİZ FUTBOL SEVİLİR"

Futbolun daha da heyecanlı ve seyredilir hale gelmesi için taraftarın stada gelmesi gerektiğini belirten Cham, şunları kaydetti:

"Stadyum doluyken modunuz yüksek oluyor, kendinizi daha çok göstermek istiyorsunuz. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var ve onların stadyuma gelmesi için her zaman iyi mücadele etmeniz gerekir. Yani siz iyiyseniz futbol sevilir, çok mücadele ederseniz heyecanlı hale gelir ve tribünler dolar."

CHAM'A GÖRE DÜNYANIN EN İYİ 11'İ

Asla affetmeyeceği şeyin ırkçılık olduğuna dikkati çeken Cham, kendisi için dünyanın en iyi 11'ini ise şu şekilde sıraladı:

Neuer, Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk, Dani Alves, Busquets, Ronaldinho, Iniesta, De Bruyne, Messi, Ronaldo Nazario