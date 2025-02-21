Mutlu & Gururlu

En-Nesyri'nin 4. dakikadaki golüne Vazquez 19 ve 55'te karşılık verdi. Skoru 63'te Yusuf ilan etti



SERİYE BAĞLADI

En-Nesyri forma giydiği üst üste 7. maçında da fileleri havalandırdı. Bu maçlarda 11 gol bulan 27 yaşındaki golcü, F.Baçe formasıyla 36. maçında 24. golüne ulaştı. Avrupa'da 6 golle kulüp tarihinde en yüksek sayıya ulaştı.



İKİ CEZALI

F.Bahçe'de ceza sınırında olan Fred ve Osayi dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İki oyuncu son 16 turu ilk maçında yok.



Dzeko, kırık eline rağmen dün de sahadaydı. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girip En-Nesyri'ye asistini yapan kaptan dün de partnerine gol pasını verdi. 37 resmi maçta 19 gol, 7 asiste ulaştı.



Avrupa kulüplerinin takibine giren F.Bahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, Skriniar'ın asistinde skoru 2-2'ye getirdi. Kariyerinin ilk Avrupa golünü attı.