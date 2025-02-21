O, şu, bu demedik nokta atışı yaptık

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. SABAH Spor'un önceki gün okurlarına duyurduğu gibi, pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak zirve yarışı için kritik öneme sahip Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic atandı. 45 yayındaki hakemin yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi 38 yaşındaki Kadir Sağlam oldu. Sağlam bu sezon Süper Lig'de 12 maçta görev yaptı. Muhittin Boşat ise gözlemci olarak derbide görev alacak.

ÜLKESİNDE YARIN GÖREV ALACAK

Slavko Vincic, Türkiye'ye gelmeden önce Slovenya 1'inci Ligi'nde yarın maça çıkacak. Tecrübeli hakem, 22. hafta mücadelesinde 39 puanla 3. sırada yer alan NK Bravo'nun, 26 puanla üç puan gerisindeki FC Koper'i konuk edeceği karşılaşmayı yönetecek, ardından İstanbul'un yolunu tutacak. Vincic, Galatasaray ile Fenerbahçe'ye yabancı değil. 2019 yılında Galatasaray'ın deplasmanda Club Brugge'le golsüz berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında düdük çaldı. 2018 yılında Fenerbahçe'nin iç sahada Benfica ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında görev aldı.

CEHENNEM ONU BEKLİYOR!

Vincic'in dev derbiye atanması ülkesi Slovenya'da da büyük ses getirdi. Sloven basını, 45 yaşındaki ünlü hakemin geçen yıl Real Madrid-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi finalini yönetmesinin ardından çıkacağı en zorlu müsabaka olacağını belirtti. Ekipa'da yer alan haberde, "Onları cehennemin beklediğini söylemeye gerek var mı? Bu sadece futboldan ibaret olmayan bir derbi..." yorumu yapıldı. Sloven basını ayrıca Vincic'in, adını dünyaya duyurma yolunda yeni ve çok zorlu bir sınav vereceğini aktardı.





ADIM ADIM TAKİP ETTİK

SÜPER Lig'in en zorlu derbisi için tüm gelişmeleri yakından takip eden SABAH Spor, maçın hakeminin yabancı olacağını ilk olarak 13 Şubat Perşembe günü yazdı. 14 Şubat Cuma günü yabancı hakem kararı için topun Galatasaray ve F.Bahçe'de olduğunu manşetine taşıdı. 18 Şubat Salı günü olayın tarafları arasında tam bir satranç yaşandığı ve en güçlü adayın Vincic olduğu verildi. 19 Şubat Çarşamba günü ise Yunus Emre Sel imzasıyla hakemin Slovko Vincic olduğu duyuruldu.

BU SEZON NE YAPTI?

UYRUK: SLOVENYA

YAŞ: 45

MAÇ: 20

SARI KART: 83

KIRMIZI KART: 3

PENALTI: 4



DETAY

Murat ÖZBOSTAN:

Gereksiz polemik herkesi yorar

12 Şubat'ta TFF Yönetim Kurulu toplantısında derbide yabancı hakem için karar alınmış, arayışlar başlamıştı. Diğer basın organları ve sosyal medya papatya falları açmakla uğraşırken biz bu tarihi haberi geçen hafta yazdık. Yüzdelik oranlar, tahminler, yerli yabancı birçok isim gündeme geldi. Aslında bu süreçte hakemin yabancı olacağına dair yapılan haber dışında net bir bulgu yoktu. 18 Şubat günü akşamı dev mücadeleyi yönetecek hakemi öğrendik. Araştırdık, soruşturduk, farklı kanallarla yoğun bir iletişim kurduk. Bir emek ve tecrübe sonucu, "Derbinin hakemi Slavko Vincic" diye manşet attık. Dün hakem açıklandı. Derbi, Sloven isme emanet edildi. Türk hakemliği için büyük bir tartışma konusuydu artık bu... Her derbi için kapı açıldı. Kulüpler isteyebilir artık. Hakem kariyerli bir isim. Bunun dışındaki söylentilerin hepsinin elle tutulur bir tarafı yok. Kendi hakemlerimize sahip çıkalım ama derbinin hakemi için de artık yapacak bir şey yok. Gereksiz polemikler herkesi yorar, ateşe benzin döker... Haber ve haberciliğimiz 48 saattir büyük ilgi gördü. Teşekkürü borç biliriz.