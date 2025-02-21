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Giriş Tarihi: 21.2.2025 19:44 Son Güncelleme: 21.2.2025 19:44

Ole Gunnar Solskjaer'den sakatlık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer’den sakatlık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eyüpspor, çok iyi bir takım. Enerjisi olan bir takım ve sahasında iyi oynuyor. İyi hazırlandık. Saha şartları zorlu, Norveç'e benziyor ama hazırlıklarımızı yaptık. Savaşmaya hazırız. Oynamak istiyoruz. Son 3 maçta iyi sonuçlar aldık. Öz güvenli ve iyi bir durumdayız.

SAKATLIK AÇIKLAMASI!

Emirhan Topçu ve Muçi ufak kas sakatlıkları olduğu için kadroda yoklar. Bugün burada olmalarını istedik ama sakatlıkları nedeniyle yoklar. Umarım gelecek hafta hazır olacaklar. Onların yerine oynayacak oyuncular da hazır."

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Ole Gunnar Solskjaer'den sakatlık açıklaması!
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