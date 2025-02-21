PFDK’dan Beşiktaş’a para ve tribün kapatma cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasında Beşiktaş taraftarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle siyah-beyazlı kulübe 693 bin TL para cezası uyguladı.

PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

"4-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.02.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 525.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 107-108-109, DOĞU ALT TRİBÜN 114-115-116, GÜNEY ALT TRİBÜN 120-121-122, GÜNEY ÜST TRİBÜN 423-424-425-426 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."