Rangers cephesinden Fenerbahçe eşleşmesine dair açıklama!

Belçikalı teknik adam, İskoçya Premiership'te yarın St. Mirren ile yapacakları karşılaşmadan önce düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe eşleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin çok tecrübeli bir takım olduğunu belirten Clement, "Çok iyi bir teknik direktörleri var. Birçok oyuncusunu tanıyorum. Dzeko, Kostic, Amrabat ve Fred gibi. Ayrıca geçmişte Strasbourg'da oynayan Djiku da çok iyi bir futbolcu. Osayi-Samuel de uzun zamandır Fenerbahçe'de oynuyor. Fenerbahçe gerçekten iyi takım. Fas'ın çok iyi bir santrforuna karşı oynamak da enteresan olacak. Bizim gibi onların da tutkulu bir taraftar topluluğu var. Heyecanlı maçlar olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

RASKİN: "HİÇ KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Rangers'ın Belçikalı futbolcusu Nicolas Raskin de Fenerbahçe'nin "üst düzey takım" olduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertlilerle heyecan verici maçlar yapacaklarını düşündüğünü aktaran Raskin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fenerbahçe, kadrosunda yer alan bazı oyuncularla üst düzey bir ekip. Jose Mourinho'nun takımlarının Avrupa'da başarılı olduğunu hatırlıyorum. Bu yüzden ilginç maçlar olacak. Her zaman inancımız var. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hiç kimseden korkmuyoruz. Maç maç düşüneceğiz ve kazanmaya çalışacağız. Türkiye'deki ilk müsabaka zor olacak. İyi şeyler ortaya koyup avantajlı sonuç alarak İskoçya'ya dönmek istiyoruz."