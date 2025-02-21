Sezonun en önemli maçı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlık yaşanmamasının tek teselli olduğunu söyledi. Derbiyi kendi sahalarında olmasının avantaj olduğunun altını çizen Buruk, şunları söyledi: "Ligde 6 puan öndeyiz. Bu senenin en önemli maçı.
Taraftarımızı Avrupa'da üzdük ama mutlu etmek adına bir şansımız var. Alkmaar karşısında erken golü bulamadık. 2. yarının başında daha iyiydik. Gole gitmeye çalışırken golü yedik yine. Günay iyi bir maç çıkardı. Ümitli başlayan Avrupa serüveni son buldu. Sevincimiz başka sakatlığın olmaması.
Sakatlıkları devam eden Morata ve Jakobs'un derbide oynamaları çok zor. Genel performansta kendi kalitemizin altında kaldık."