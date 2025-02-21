Sezonun en önemli maçı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlık yaşanmamasının tek teselli olduğunu söyledi. Derbiyi kendi sahalarında olmasının avantaj olduğunun altını çizen Buruk, şunları söyledi: "Taraftarımızı Avrupa'da üzdük ama mutlu etmek adına bir şansımız var. Alkmaar karşısında erken golü bulamadık. 2. yarının başında daha iyiydik. Gole gitmeye çalışırken golü yedik yineSakatlıkları devam eden Morata ve Jakobs'un derbide oynamaları çok zor. Genel performansta kendi kalitemizin altında kaldık."