Son dakika: Eyüpspor - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Jakob Kehlet oturacak.

İŞTE İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Caner, Melih, Yalçın, Tayfur, Emre Mor, Prince, Thiam.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Mario, Immobile.

Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. "Kara kartal", ikas Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor.

Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.

LİGDE İKİNCİ RANDEVU

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.

İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken Beşiktaş, eflatun-sarılılar karşısında 4-0'lık galibiyet elde etmişti.