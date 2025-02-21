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Giriş Tarihi: 21.2.2025 23:08 Son Güncelleme: 21.2.2025 23:11

Tayyip Talha Sanuç: Çok iyi durumdayım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha Sanuç karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tayyip Talha Sanuç: Çok iyi durumdayım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha Sanuç karşılaşmanın ardından konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALIRIZ"

Tayyip Talha Sanuç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sakatlıktan döndük ve çok mutluyum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Ole Gunner Solskjaer'in bize olumlu yönde dokunuşları oldu. Beklenmedik bir gol yedik ama erken reaksiyon verdik. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim.

Takım halinde oynadığımızda herkesin işi kolaylaşıyor. Daha rahat savunma ve daha iyi hücum yapıyoruz. Böyle oynadığımız sürece, istediğimiz sonuçları alabiliriz."

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Tayyip Talha Sanuç: Çok iyi durumdayım
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