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Giriş Tarihi: 21.2.2025 22:53

TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın yabancı hakem itirazına ret!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

AA
TFF Tahkim Kurulu’ndan Galatasaray’ın yabancı hakem itirazına ret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün "yürütmenin durdurulması talebiyle" TFF Tahkim Kuruluna başvurusunun incelendiği belirtildi.

Açıklamada, federasyonun aldığı kararın hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın, oybirliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi.

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TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın yabancı hakem itirazına ret!
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