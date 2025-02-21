Trabzon’da oyun sistemi değişiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Gaziantep FK maçında yeni transferlerin tamamını sahaya sürmesi bekleniyor. "En iyi tarafımız hücumda sayısal açıdan kaliteli oyuncularımızın olması" diyen deneyimli çalıştırıcının yakın vadede 4-2-4 sistemine geçmeyi düşündüğü belirtildi. Güneş'in, pazar günkü karşılaşmada 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçmese de oyunun içerisinde 4-2-4'ü deneyebileceği kaydedildi. En uçta Simon Banza, arkasında ise Zubkov, Cham ve Sikan'ın birlikte görev alması oldukça yüksek.

KAR BELİRSİZLİĞİ

ÜLKEYİ etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına Trabzon'da salı gününe kadar devam edecek. Bu nedenle hava ve kara yolu ulaşımlarında aksama yaşanabileceği belirtilirken stat zemininin de söz konusu durumdan olumsuz etkilenebileceği kaydedildi. Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının hava koşullarına bağlı olarak ertelenme riski bulunuyor. Bordo-mavili kulüp ise karşılaşmanın oynanması için stadyumda gerekli önlemleri aldı.