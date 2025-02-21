UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Kura çekiminde son 16 turu eşleşmeleri ile birlikte muhtemel çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Jagiellonia - Cercle Brugge

Molde - Legia Varşova

Celje - Lugano

Pafos - Djurgarden

Panathinaikos - Fiorentina

Borac - Rapid Wien

Real Betis - Vitoria Guimaraes

Kopenhag - Chelsea

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta, rövanş maçları ise 13 Mart'ta oynanacak.