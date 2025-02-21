UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Kura çekiminde son 16 turu eşleşmeleri ile birlikte muhtemel çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Jagiellonia - Cercle Brugge
Molde - Legia Varşova
Celje - Lugano
Pafos - Djurgarden
Panathinaikos - Fiorentina
Borac - Rapid Wien
Real Betis - Vitoria Guimaraes
Kopenhag - Chelsea
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta, rövanş maçları ise 13 Mart'ta oynanacak.