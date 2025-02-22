33 bin polis görev yapacak

Fenerbahçe derbisiyle ilgili İstanbul Emniyeti, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla sıkı tedbirler uygulayacak. İstanbul Emniyeti Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından özel ve titiz bir çalışma yürütüldü.Maç günü İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri koordineli bir şekilde görev yapacak. Sabah saatlerinden itibaren maç sonu taraftarlar dağılana kadar şiddete geçit verilmeyecek. Fenerbahçe taraftarları Ülker Stadı'nda toplanacak ve birlikte hareket edilecek. Öte yandan taraftarların otobüslerle yapacağı kıtalar arası yolculukta yoğun güvenlik önlemleri alınacak.