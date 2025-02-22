Antalyaspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Soner Dikmen, 42. dakikada Samudio kaydetti.

Antalyaspor ligdeki yenilmezlik serisini bu maçla birlikte 5'e çıkardı. Ev sahibi ekip bu galibiyetin ardından puanını 30 yaptı. Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçen haftaki Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezasından dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alamadı.

Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor mücadelesinde kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle kendisine verilen 2 maç men cezasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunca 1 maça indirmesiyle Onvo Antalyaspor karşılaşmasında takımın başında yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Akdeniz temsilcisi öne geçti. Samudio'nun sağ çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

14. dakikada Fall'ın sağ çaprazdan topla buluşturduğu Ben Ouanes'in ceza alanında şutunda, top üstten auta çıktı.

18. dakikada Soner Dikmen'in şutunda kaleci Gianniotis'den dönen topu penaltı noktasının solunda önünde bulan Larsson'un vuruşunda, Yasin Özcan meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.

42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan korner atışını kullanan Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Samudio'nun kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısını, Onvo Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.

60. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden şutunda top auta gitti.

63. dakikada Hajradinovic'in ortasına iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric topu son anda kornere çeldi.

71. dakikada sağ kanattan yapılan yerden ortayı Kasımpaşa defansı uzaklaştırmak istedi, top yay üzerinde Van de Streek'in önüne kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla auta gitti.

74. dakikada Gökhan Gül'ün uzaktan sert şutunu kaleci Kenan Piric kornere çeldi.

83. dakika Da Costa'nın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Gökhan Gül'ün şutu ağlarla buluştu ancak hakemin VAR'da yaptığı inceleme sonucu gol öncesi faul tespit edildi.

90+2. dakikada sol kanattan açılan ortada defanstan seken topa gelişine ayak içi vuran Can Keleş'in şutunu kaleci çeldi. Dönen topu Fall dokundu ancak top auta gitti. Bu pozisyon sonucu VAR'a davet edilen hakem Anan Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hajradinovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



Hakemler: Adnan Kayatepe, Mehmet Tuğral, Ogün Kamacı

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Thalisson dk. 57), Güray Vural, Van de Streek, Kaluzinski (Petrusenko dk. 75), Soner Dikmen (Emrecan Uzunhan dk. 86), Sam Larsson, Safuri, Samudio (Gaich dk. 86)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Djenepo, Townsend, Milosevic

Teknik Sorumlu: Cihan Ünal

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Sinan Alkaş dk. 79), Piatkowski, Yasin (Opoku dk. 46), Rodrigues, Cafu (Gökhan Gül dk. 68), Fall, Barak (Can Keleş dk. 46), Hajradinovic, Ben Ouanes (Brekalo dk. 46), Da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Taylan Utku Aydın, Aytaç Kara, Atakan Müjde

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Soner Dikmen (dk. 10), Samudio (dk. 42) (Antalyaspor), Hajradinovic (dk. 90+5 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Kaluzinski (Antalyaspor), Ben Ouanes, Da Costa (Kasımpaşa)