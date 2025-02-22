Bizim çocuklar barçalayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezde yapıldı. Büyük sürprizlere sahne olan kura çekiminde Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Milli futbolcu Kerem, Katalan ekibine hiç yabancı değil. 2022-23 sezonunda Galatasaray'dayken, Barcelona'ya Avrupa Ligi son 16 turunda rakip olmuştu. Arda Güler'in ter döktüğü Real Madrid ise Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon Arne Slot liderliğinde fırtına gibi esen Liverpool da Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. İlk maçlar 4-5 Mart, rövanşlar ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.

İŞTE DEVLER LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ



BENFICA-BARCELONA

REAL MADRID-A.MADRID

PSV-ARSENAL

BAYERN MÜNIH-LEVERKUSEN

FEYENOORD-İNTER

PSG-LIVERPOOL

CLUB BRUGGE-ASTON VILLA

B.DORTMUND-LILLE