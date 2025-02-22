Çok ‘özel’sin

Sezon başında geldiği Fenerbahçe'de oynattığı futbol başta olmak üzere birçok konuda eleştirilen teknik direktör Jose Mourinho, rakamlara göre büyük iş başardı. Çıktığı 39 resmi maçta 25 galibiyet, 9 beraberlik alıp 5 kez kaybeden, son 15 karşılaşmada hiç yenilmeyen (11G-4B) Portekizli hoca, Süper Lig'de zirve yarışı verirken Avrupa Ligi'nde de play-off'ta Anderlecht'i geçerek son 16 turuna kaldı. Tüm futbolcularını hazır tutmayı başaran 'Özel biri' lakaplı teknik adamla Fenerbahçe parmakla gösterilen takım haline gelirken birçok değerde kendini aştı. İşte detaylar:

1- FENERBAHÇE, bu sezon ülke puanına en fazla katkıyı yapan takım oldu. Portekizli teknik adamın liderliğinde 2.950 puan kazanıldı. Son 5 sezonda da en yüksek katkıyı (13.550) gerçekleştiren ekip konumunda.

2- SARI-LACIVERTLİLER, sezona girerken kulüpler sıralamasında 36.000 puanla 53. sıradaydı.

Mourinho ile birlikte yükselişe geçildi ve puanını 46.250'ye, sıralamadaki yerini de 45'e çıkarmayı başardı.

EN-NESYRİ ONUNLA COŞTU

3- TRANSFER döneminde alınan ve sonrasında eleştirilen En-Nesyri'ye sonuna kadar kefil oldu. Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde coşan Faslı yıldız, Fenerbahçe'de bu sezon 24 gole ulaşarak 2020-21'de Sevilla'daki kariyer rekorunu egale etti.



YUSUF'U TÜRK FUTBOLUNA ARMAĞAN ETTİ

4- MOURINHO, 38 yaşındaki Dzeko'ya (19 gol-6 asist) ve 36'lık Tadic'e (10 gol-13 asist) ikinci baharını yaşattı. İkili, atılan 90 golün 48'inde katkı yaparken 2 golü birbirlerine attırdılar. İhtiyar delikanlılar, böylelikle tabelanın %51'ine katkı sağladı.

5- KADRODA sürekli rotasyon yaparak birçok futbolcunun takım ile bağını güçlendirdi.

Dzeko ile En-Nesyri'den birinin yedek kalması yerine ikiliyi birlikte oynattı. Sakatlıkların çokluğunda Levent Mercan'ı sol stoperde kullandı. Kulübede unutulan 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i ilk 11 statüsüne taşıdı.

6- SÜPER Lig'de en çok gol atan (60), en fazla gol beklentisi üreten (xG 51.7), yedek kulübesinden maksimum katkı alan (7 gol-11 asist), bitiriciliği en iyi olan takım (%15.6) ünvanıyla da geride kalan 24 haftada rakiplerinin önünde yer aldı.



TARAFTARLARI GERİ KAZANDI

7- MOURINHO, sarı-lacivertli takımın kasasına şu ana kadar ciddi bir gelir sağladı. Avrupa Ligi'ne katılım payıyla, gruplarda elde ettiği galibiyetler-beraberlikler ve bonuslar sonucunda Kanarya, 16.4 milyon Euro (625.2 milyon TL) kazandı. Süper Lig'de 96.5 milyon TL'yi kasasına koyan Fenerbahçe, toplamda 721.7 milyon TL ile bayram yaşadı.

8 - TARAFTARLAR her karşılaşmada tribünleri hınca hınç doldurdu. Süper Lig'de 35 bin ortalamayla stadı en fazla dolduran ikinci ekip F.Bahçe olurken, Avrupa'da da 36 takım içerisinde 36 bin ile en fazla futbolsever çeken 10. takım olarak dikkat çekti.



TARİHİN EN BÜYÜK İNTİKAM TURUNA ÇIKMAK ÜZERE!

F.BAHÇE'NİN Rangers ile eşleşmesi, İngiliz basınında manşetlere taşındı. Kanarya'nın, Rangers'ı elemesi halinde Mourinho'nun eski takımı Roma ile eşleşebileceği, yarı finalde yine Portekizli hocanın çalıştırdığı Manchester United ile ve finalde de Tottenham ile karşılaşma ihtimali bulunduğu aktarıldı. The Sun'daki haberde; Mourinho için "Futbol tarihinin en büyük intikam turuna çıkmak üzere olabilir" ifadeleri yer aldı.