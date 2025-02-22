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Giriş Tarihi: 22.2.2025 20:45

Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'a 9 maç sonra şok!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Glasgow Rangers, St.Mirren'e sahasında 2-0 mağlup oldu. İskoç ekibi 9 maç sonra yenildi.

Fenerbahçe’nin rakibi Rangers’a 9 maç sonra şok!

İskoçya Premier Lig'in 27. haftasında Glasgow Rangers, St.Mirren ile karşılaştı. Ibrox Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.

St.Mirren'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mikael Mandron ve 70. dakikada Toyosi Olusanya kaydetti.

9 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Ligde 9 maç sonra yenilen Rangers, 56 puanda kaldı ve lider Celtic'in 13 puan gerisine düştü. 2 maç sonra kazanan St.Mirren ise puanını 34'e yükseltti.

Rangers, gelecek hafta Kilmarnock'a konuk olacak. St. Mirren ise Hearts deplasmanına gidecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.

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Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'a 9 maç sonra şok!
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