Fenerbahçe’nin rakibi Rangers’a 9 maç sonra şok!

İskoçya Premier Lig'in 27. haftasında Glasgow Rangers, St.Mirren ile karşılaştı. Ibrox Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
St.Mirren'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mikael Mandron ve 70. dakikada Toyosi Olusanya kaydetti.
9 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Ligde 9 maç sonra yenilen Rangers, 56 puanda kaldı ve lider Celtic'in 13 puan gerisine düştü. 2 maç sonra kazanan St.Mirren ise puanını 34'e yükseltti.
Rangers, gelecek hafta Kilmarnock'a konuk olacak. St. Mirren ise Hearts deplasmanına gidecek.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ
Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.