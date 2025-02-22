Galatasaray - Fenerbahçe derbisi: İşte Okan Buruk’un derbi karnesi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 12 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 8 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılıların başında 13. derbisine çıkacak olan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 12 kez karşı karşıya geldi.

Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılarla oynadığı müsabakalarda ise 4 kez kazanırken, 2 defa mağlup oldu.



F.BAHÇE İLE 19 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.