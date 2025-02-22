Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov’un sözleşmesini uzattı

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattık.

Kariyerinde önemli başarılara ve şampiyonluklara imza atan, takımımızın Süper Lig'e yeniden yükselmesinde büyük pay sahibi olan Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov, kendisini 2026/27 sezonunun sonuna kadar sarı-kırmızı renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı"

İzmir ekibinin sportif direktörü Ivan Mance de, Stanimir Stoilov'un sözleşme uzatmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Stanimir ile ortaklığımızın en az 2026/27 sezonunun sonuna kadar devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Projemiz için mükemmel bir teknik direktör olduğuna inanıyoruz ve geleceğini Göztepe'ye adamayı seçtiği için mutluyuz. Çok çalışarak ve alçakgönüllülükle en iyi günlerin önümüzde olduğuna inanıyoruz"