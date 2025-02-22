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Giriş Tarihi: 22.2.2025 23:33

Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, zirveden uzaklaşıyor! Fark 7 puan oldu...

Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nin 21. haftasında lider Al-Ittihad'a deplasmanda 4-1 kaybetti ve zirvedeki puan farkı 7'ye çıktı. İşte detaylar...

Jorge Jesus’un takımı Al-Hilal, zirveden uzaklaşıyor! Fark 7 puan oldu...

Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nin 21. haftasında lider Al-Ittihad ile karşılaştı. King Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçı Al-Ittihad 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kadesh, 45 ve 51. dakikada Bergwijn, 86. dakikada ise Karim Benzema kaydetti. Al-Hilal'in tek golü 23. dakikada Leonardo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal lider Al-Ittihad'ın 7 puan gerisine düştü. Lider Al-Ittihad puanını 55 yaparken, Al-Hilal 48 puanda kaldı.

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Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, zirveden uzaklaşıyor! Fark 7 puan oldu...
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