Jorge Jesus’un takımı Al-Hilal, zirveden uzaklaşıyor! Fark 7 puan oldu...

Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nin 21. haftasında lider Al-Ittihad ile karşılaştı. King Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçı Al-Ittihad 4-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kadesh, 45 ve 51. dakikada Bergwijn, 86. dakikada ise Karim Benzema kaydetti. Al-Hilal'in tek golü 23. dakikada Leonardo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal lider Al-Ittihad'ın 7 puan gerisine düştü. Lider Al-Ittihad puanını 55 yaparken, Al-Hilal 48 puanda kaldı.