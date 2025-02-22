Rakibe kısa kısa bakış...

RANGERS, Celtic ile birlikte hem İskoç hem de Avrupa futboluna damgasını vurmuş takımlardan biri. 55 İskoçya Şampiyonluğu, 34 İskoçya Kupası bulunan Rangers, 1971-72 sezonunda Kupa Galipleri Kupası da kazandı.

RANGERS kendi liginde 26 maç sonunda ligde Celtic'in 13 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

RANGERS'I Ekim 2023'ten beri Belçikalı Philippe Clement çalıştırırken 85 maçta 2.12 puan ortalaması yakaladı.

BEŞİKTAŞ'TAN giden Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra orta sahada Nicolas Raskin, sağ kanatta Cerny, 10 numarada Bajrami ve İanis Hagi dikkat çeken isimler.

YAŞ ortalaması 25.6 olan İskoç ekibi, maçlarını 50 bin 987 kişilik Ibrox Stadı'nda oynuyor.

PİYASA DEĞERİ 77 MİLYON EURO

RANGERS'IN yeni transferi Vaclav Cerny, 8 milyon Euro piyasa değeri ile en yüksek bedelli isim olurken takımın toplam piyasa değeri ise 77 milyon Euro...