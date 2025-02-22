Rizespor’dan müthiş geri dönüş! Karedeniz derbisi alev aldı....

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekip, Samet Akaydin'in 23. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Emre Kılınç, 41. dakikada sahneye çıktı ve Samsunspor'u 2-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol çıkmadı ve Thomas Reis'in takımı soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İKİ DAKİKADA GERİ DÖNDÜLER

İkinci yarıya hızlı başlayan Rizespor, Satka'nın 52. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Konuk ekip 86. dakikada Ali Sowe, 88. dakikada ise Zeqiri'nin attığı gollerle Samsunspor karşısında skoru 3-2'ye getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 30'a çıkardı. Samsunspor ise 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Göztepe'ye konuk olacak. Rizespor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Celil Yüksel'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Tarık güçlükle kurtardı. Dönen pozisyonda top auta çıktı.

9'uncu dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

18'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık topu son anda tokatladı. Rizespor defansı topu uzaklaştırdı.

23'üncü dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, Samet Akaydin ters kafa vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi: 1–0.

28'inci dakikada Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

41'inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Dimata'nın pasıyla buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2–0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sonuçlandı.

52'nci dakikada Taha'nın ceza sahasına yaptığı ortada Satka'ya çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti: 2–1.

69'uncu dakikada Schindler'in ceza sahasına yaptığı ortada Soner Aydoğdu'nun gelişine vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.

86'ncı dakikada Zeqiri'nin topuk pasıyla buluşan Sowe'in ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2–2.

88'inci dakikada ani gelişen Rizespor atağında Zeqiri'nin çalımlarla ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2–3.

Karşılaşma 2–3 sonuçlandı.