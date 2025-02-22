Şanlıurfaspor - Kocaelispor maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligde 4 maç aradan sonra puan kaybetti ve 55 puanla liderliğini sürdürdü. Dört maçtır galip gelemeyen Şanlıurfaspor ise puanını 30 yaptı.

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu

ŞANLIURFASPOR: Erzhan – Nafican, Zach Muscat, Alpay, Burak Can, Hasan Hüseyin, Ogundu (Dk. 90 Seyfit), Amar Begiç (Dk. 75 Hakan Erçelik), Kappel (Dk. 67 Sefa Kınalı), Okyere (Dk. 75 Sambou), Akabueze (Dk. 90 Çağrı)

KOCAELİSPOR: Gökhan – Oğulcan (Dk. 45 Rivas), Appindangoye, Tarkan, Josip Vukovic (Dk. 78 Yusuf Cihat), Yunus Emre (Dk. 89 Barış Alıcı), Mehmet Yılmaz (Dk. 45 Onur Öztonga), Samet, Pedro Filipe, Mendes (Dk. 78 Muharrem), Marcos