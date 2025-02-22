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Giriş Tarihi: 22.2.2025 16:23

Sivasspor ile Konyaspor yenişemedi!

Süper Lig'in 25'inci haftasında Sivasspor, kendi sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından kırmızı-beyazlılar puanını 24'e, konuk Konyaspor ise 25'e yükseltti. Yiğidolar, Radakovic'in kırmızı kart görmesi sebebiyle maçı 10 kişi tamamladı.

DHA
Sivasspor ile Konyaspor yenişemedi!

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Konyaspor'u Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ağırladı. Müsabaka, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 8'inci dakikada Emrah Başsan kaydetti. Konuk Konyaspor'un golü ise 13'üncü dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi Sivasspor'da Radakovic'in gördüğü sarı kart, VAR kontrolü sonrası direkt kırmızı karta döndü.

Bu sonucun ardından Sivasspor 24 puanla 15. sırada yer alırkeni, Konyaspor 25 puanla 14. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Charisis ceza alanına ortaladı. Savunma ve kaleci tereddütte kalınca araya giren Emreh Başsan topu sol ayağı ile filelere gönderdi: 1-0.

13'üncü dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Melih'in ceza alanına yerden gönderdiği topa gelişine Yusuf vurdu, köşeye giden top ağlarla buluştu: 1-1.

17'nci dakikada soldan Ziya'nın pasında Efkan ceza alanı dışından kaleye vurdu, kaleci Deniz köşeden topu çeldi.

21'inci dakikada soldan Moutousammy'nin pasında ceza alanı önünde topla buluşan Charisis'in sağ ayağı ile şutunda top üst direkten dışarı çıktı.

26'ncı dakikada soldan Moutousammy'nin ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak istedi. Dönen topu alan Murat'ın sert şutu yandan auta gitti.

41'inci dakikada Murat'ın geri pasında kaleci Ali Şaşal çalım atmak isterken topu Yusuf'a kaptırdı. Onun kale önüne çevirdiği topa Kramer'den önce savunmada Radakovic müdahale ederek mutlak tehlikeyi önledi.

75'inci dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Yusuf ortaladı, Tunahan'ın ön direkte kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

76'ncı dakikada Konya atağında savunma arkasına atılan topu koluyla kesen Radakovic, VAR müdahalesinin ardından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+6'da soldan Yusuf ortaladı, boş pozisyonda Oğulcan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Hüsnü Emre Çelimli, Bilal Gölen

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara (Dk.46 Sonko), Ziya (Dk.90 Azizbek), Emrah (Dk.41 Pritchard), Charisis, Moutousammy, Simic, Efkan (Dk.81 Emirhan), Koita (Dk.90 Bekir)

KONYASPOR: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Guilherme, Prip (Dk.70 Tunahan) , Melih (Dk.70 Oğulcan), Jevtovic (Dk.70 Boateng), Pedrinho (Dk.83 Morten), Yusuf, Kramer (Dk.73 Umut)

GOLLER: Dk.8 Emrah (Sivasspor) - Dk.13 Yusuf (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.80 Radakovic (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Murat, Radakovic, Uğurcan, Moutousammy (Sivasspor) - Melih, Ndao, Pedrinho (Konyaspor)

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Sivasspor ile Konyaspor yenişemedi!
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