Trabzonspor, Gaziantep FK’ye kaybetmiyor!

Bordo-mavili ekip, ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 12. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
FIRTINA EVİNDE KAYBETMEDİ
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında rakibine puan şansı tanımadı. Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, geçen sezon da 4-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken 5 gol yedi.
DEPLASMAN MAÇLARI
Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.