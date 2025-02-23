3 puanın şifresi Simon Banza!

Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Gaziantep FK maçını kazanarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Takımın en önemli hücum silahı son haftaların formda ismi Simon Banza olacak. Bu karşılaşmada Demokratik Kongolu santrforu daha fazla topla buluşturacak bir oyun planına geçiş yapmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş, sağ kanatta ise sürprize imza atarak Visca yerine yeni transfer Zubkov ile mücadeleye başlayabilir. Sol kanatta ise yine Sikan'ın görev yapması bekleniyor.

OKAY İLK 11'E DÖNÜYOR

Folcarelli'nin sakatlığı ise orta sahada bazı değişikliklere sebep olacak. Güneş, Ozan Tufan'ın yerine Okay Yokuşlu'yu ilk 11'de oynatabilir. Tecrübeli çalıştırıcının, ofansif orta sahada sahaya süreceği Cham'a ise Banza'ya daha yakın oynaması ve daha çok şut tehdidi oluşturması konusunda sorumluluk almasını söylediği öğrenildi.