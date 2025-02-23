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Giriş Tarihi: 23.2.2025

Böyle prim görülmedi!

Sarı-lacivertli kurmaylar, Galatasaray’ı Aslantepe’de mağlup etmeleri durumunda oyunculara 5 milyon Euro’ya (190 milyon TL) yakın bir ödül vermeyi planlıyor

Samet YÜKSEL
Böyle prim görülmedi!

Fenerbahçe teknik heyeti, futbolcuları ve yönetimi ile derbi havasına girdi… UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan sarı-lacivertlilerde moraller yüksekken son haftalarda oynanan iyi futbol da oyuncuları pozitif yönde etkiledi. Takımın öz güveni üst seviyeye doğru çıkarken teknik kadro da formda bir şekilde derbiye geliyor. Yönetim ise Samandıra'ya giderek takımla motivasyon toplantısı gerçekleştirecek.

YÖNETİCİLER CEBİNDEN VERECEK
Avrupa Ligi maçının önüne geçmemek için derbinin primini hafta içerisinde açıklamayan yönetim, şampiyonluk yarışında olmazsa olmaz gözüyle bakılan kritik mücadele için çılgın bir rakam belirledi. Sarı-lacivertli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon Euro'luk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri iddia edildi. Fenerbahçeli oyuncular, Aslantepe'de kazanıp zirvede farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir ödülün de sahibi olacak.

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Böyle prim görülmedi!
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