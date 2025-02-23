Çapraz Ateş

1-Süper Lig tarihinin belki de en önemli derbisi olacak Galatasaray- Fenerbahçe maçı. Kimi şanslı görüyorsunuz? Neden?



2-Şöyle iki hocayı da kantara koyarsak Okan Buruk mu, Jose Mourinho mu ağır basar? İkisinin artı ve eksileri neler?



3-İki takımın hücum hattı da yıldızlardan oluşuyor. Hücum aksiyonlarında Galatasaray mı önde yoksa Fenerbahçe mi?

4-55 yıl sonra bir maça yabancı hakem atandı. Fenerbahçe memnun, Galatasaray ise isyanda. Siz ne diyorsunuz?

GALATASARAY

DERBİDE RİSKE GİRMEYİ AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN

1-Derbinin favorisinin olmadığını geçen sene RAMS Park'taki maçta gördük. G.Saray, 10 kişi kalan F.Bahçe'ye 1-0 kaybetti. Bu derbide risk almayacak tek takım G.Saray. Çünkü G.Saray, kazanır ya da kaybetmezse şampiyonluk ipine sıkı sıkı sarılır. G.Saraylı oyuncular, bu maçı final gibi görmeli, akıllı oynamalı, riske girmeyi akıllarından geçirmemeli. Seyirci avantajı, G.Saray'ı derbide yarım adım öne itiyor.

EREN'İ 11'E ALMASI LAZIM

2-Ocak ayından bu yana G.Saray, vasat oynuyor. Mourinho, erken yapılan ara transferleri takıma monte etti. Okan hoca ise dar kadrodan sonra ideal 11'ini Rize'de 2. yarı sahaya sürebildi. Galatasaray derbide kalede Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren dörtlü savunmasıyla çıkmalı, Torreira-Lemina birlikte oynamalı. Osimhen'in arkasında Sara görev yapmalı. Kanatlarda Sallai ile Barış Alper forma giymeli. Mourinho, takıma hükmetme konusunda Buruk'un bir adım önünde. Okan Hoca kenarda sakin kalmalı, oyunu doğru okumalı.

OSİMHEN EN BÜYÜK KOZ

3-Hücum zenginliği F.Bahçe'nin daha güçlü. Tadic, Szymanski, En- Nesyri, Dzeko çok etkili. G.Saray'ın Lemina, Torreira, Sara üçlüsü rakibe daha ağır basıyor. Sallai, Barış eğer ön alan baskısını doğru yapar, etkili ortalara imza atarlarsa Osimhen'i golle buluştururlar. Okan Hoca'nın en büyük silahı Osimhen olacak. Tek başına savunmaya karşı savaşıyor, yüreğini ortaya koyuyor, mücadeleden asla vazgeçmiyor.

TFF'Yİ F.BAHÇE YÖNETİYOR

4- Slavko Vincic'in atanmasından sonra F.Bahçe'nin TFF'yi yönettiği belgelendi. Çünkü Başkan Ali Koç, seçimde oy atmamasına rağmen TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu'na istediklerini yaptırdı. Ali Bey, "VAR'a yabancı hakem gelmezse kupaya çıkmayız" dedi, anında yabancı VAR geldi. Sayın Acun Ilıcalı'nın da önceden bahsettiği yabancı hakem vurgusuna TFF kayıtsız kalmadı ve Vincic'i getirdi. Bu adaletsiz bir karar, hak yemektir. Çünkü Kadıköy'deki maçı bir Türk hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Dilerim, bu karar büyük olayların yaşanmasına neden olmaz. Hakemliğinin sonuna gelmiş Vincic'in derbiye atanması skandal ötesi bir karardır.



FENERBAHÇE

OYUNU DENGELİ OYNA FIRSATLARI KAÇIRMA!

1-Bu tür bıçak sırtı maçların değişmez disiplini yenilmemektir. Bu maçtan sonra 13 tane daha var. İki takım da kaybedip, kalan maçlar için yara almak istemez. Teknik adamlar da sahadakiler de bunun farkında olacaklar ve dengeli diyebileceğimiz oyun aklını izleriz. Kimin kazanacağına 'anlar' karar verecek. Çünkü ustalar geçidi var ve yeteneğe önlem alamazsınız.

MOURİNHO GÜÇLÜ GİDİYOR

2-Mourinho bu maça çok güçlü, kral gibi gidiyor. Avrupa fiyaskosundan sonra Okan Hoca'nın sarılabileceği tek dal bu maç. Mourinho biliyor ki kazandığı anda rakibin kalan maçlarda sağlıklı oynaması mümkün değil. Buruk ilk maçta Barış ve Yunus'u da merkeze çekerek, beş orta saha ile oynamıştı. F.Bahçe'yi bloke etti ve anları iyi değerlendirdi. Mourinho'nun önünde iki AZ Alkmaar maçı var. Hollandalılar ceza alanına pasla geldiler, topu yükseltmediler ve G.Saray defansının defosundan faydalandılar. Tempoyu yükseltmeden, rakibin ilk 20 dakika baskısını göğüsleyip, maçı pas oyununa çeviren ve defansın arkasına sızmak isteyen F.Bahçe olacak. Az pozisyon olsa da bence gollü bir derbi olacak.

G.SARAY DEFANSI ZORLANACAK

3-G.Saray bir santrfor takımı. F.Bahçe de öyle oldu. Osimhen, En Nesyri veya Dzeko. Kulübede Talisca da olacak. Bu beceri ile baş edebilecek defans hatları aslında sorgulanmalı. Osimhen ve En- Nesyri benzer yapıda, atlet santrforlar. Alan buldular mı tutana aşk olsun. Sanchez ve Abdülkerim'in işi çok zor. Bu mücadeleler bize sarı kartların ve penaltı tartışmalarının olacağı pozisyonlar da vadediyor. Akan oyundan ziyade, duran topların etkili olacağını söyleyebiliriz.

KİMSE KASIT ARAMAYACAK

4-Üç sezondur en büyük tartışma Galatasaray'ın sahasındaki maçlardaki hakemler tarafından korunması üzerine çıktı. Dolayısı ile baskı altına alacakları Türk hakemle oynamak istemeleri doğal. Ama ülke gündemi, son Adana Demir maçında yaşananlardan sonra 'hakem de hata yapar' bakışına sahip değil. Bu karşılaşmada kim kazanırsa kazansın, Türk hakemin kararları ortalığı karıştıracaktı. UEFA'nın en iyisi gelecek maça. Hata da yapacak ama hiçbirimiz altında kasıt aramayacağız.