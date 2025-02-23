Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta şok Philippe Clement kararı!
Giriş Tarihi: 23.2.2025 22:38 Son Güncelleme: 23.2.2025 22:41

Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta şok Philippe Clement kararı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turunda eşleştiği İskoç devi Rangers'ta şok bir karar alındı. Rangers yönetimi, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe’nin rakibi Rangers’ta şok Philippe Clement kararı!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen İskoç devi Rangers, bu hafta evinde St. Mirren'e 2-0 mağlup oldu ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ligde 9 maçın ardından mağlup olan Rangers, 56 puanda kalırken lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.

HOCAYLA YOLLAR AYRILDI

İskoçya Premier Lig'de Celtic ile şampiyonluk mücadelesi veren Rangers yönetimi, dün St. Mirren'e 2-0 kaybedilen maçtan sonra sürpriz bir karara imza attı. Sky Sports'un haberine göre İskoç devi Rangers, zirvenin 13 puan gerisine düşünce teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

MAÇLAR 6-13 MART'TA

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta şok Philippe Clement kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA