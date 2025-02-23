Fenerbahçe’nin rakibi Rangers’ta şok Philippe Clement kararı!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen İskoç devi Rangers, bu hafta evinde St. Mirren'e 2-0 mağlup oldu ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ligde 9 maçın ardından mağlup olan Rangers, 56 puanda kalırken lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.

HOCAYLA YOLLAR AYRILDI

İskoçya Premier Lig'de Celtic ile şampiyonluk mücadelesi veren Rangers yönetimi, dün St. Mirren'e 2-0 kaybedilen maçtan sonra sürpriz bir karara imza attı. Sky Sports'un haberine göre İskoç devi Rangers, zirvenin 13 puan gerisine düşünce teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

MAÇLAR 6-13 MART'TA

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.