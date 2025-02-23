Kilidi Fred açacak

F.Bahçe'de birçok futbolcu dev derbi öncesinde önemli bir role sahipken maçın kilit adamı ise Fenerbahçe adına Fred olacak. Brezilyalı orta saha hem işin savunma hem de hücum yönünde Jose Mourinho tarafından özel görevler aldı. Sahaya çıkılacak 11'e bağlı olarak Torreira ile Mertens veya Sara arasındaki mesafede doğru pozisyon alarak topları kesecek olan Sambacı, hücumda da önemli rol oynuyor.
Kapılan toplar sonrasında hızlı bir şekilde dikine oynayarak ya dribbling becerisiyle ya da uzun atacağı tek toplarla takımını pozisyona sokmayı hedefliyor.