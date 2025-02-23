Kilidi Fred açacak

F.Bahçe'de birçok futbolcu dev derbi öncesinde önemli bir role sahipken maçın kilit adamı ise Fenerbahçe adına Fred olacak. Brezilyalı orta saha hem işin savunma hem de hücum yönünde Jose Mourinho tarafından özel görevler aldı.Kapılan toplar sonrasında hızlı bir şekilde dikine oynayarak ya dribbling becerisiyle ya da uzun atacağı tek toplarla takımını pozisyona sokmayı hedefliyor.